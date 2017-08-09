رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن تغادر صنعاء [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

غادرت مطار صنعاء الدولي مساء اليوم رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريا انتونيا .



وكانت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي التقت خلال زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام برئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ورئيس مجلس الوزارء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعدد من المسئولين في الدولة ورئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح.



كما اطلعت المسؤلة الأوروبية خلال زيارتها على الوضع الإنساني في اليمن جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.



كان في وداعها بمطار صنعاء الدولي رئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية فيصل أمين أبو رأس.

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