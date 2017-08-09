مناقشة جوانب التنسيق بين الهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة الاستثمار [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد عبدالله الثور اليوم مع القائم بالأعمال في الهيئة العامة للإستثمار محمد مرشد الكهلاني جوانب التنسيق والتعاون بين الهيئتين.



وأكد اللقاء على أهمية تفعيل تقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع التي يتم الموافقة عليها من قبل هيئة الإستثمار بهدف توفير بيئة آمنة للإستثمار ويحافظ على البيئة بشكل عام.



وتم الاتفاق على استئناف اللقاءات لتفعيل برامج العمل المشترك بين الهيئتين والجهات ذات العلاقة، وتم بهذا الخصوص تحديد موعد للقاء قادم يضم الغرفة التجارية والصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين.



وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء القادم يهدف إلى تعريف المشاركين بالفرص الإستثمارية وإمكانية الإستفادة من التمويلات الدولية التي توفرها الأنشطة المختلفة خاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.

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