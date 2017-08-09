مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا تطالب المجتمع الدولي بفتح مطار صنعاء فورا [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

طالبت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ، المجتمع الدولي، بفتح مطار صنعاء الدولي فورا.



وقالت المجموعة " إنه بعد مرور عام على إغلاق المطار تفاقمت أوضاع المرضى وزادت أعداد الوفيات منهم نتيجة عدم قدرتهم السفر للعلاج في الخارج".



وأدانت المجموعة التي تضم وزارتي الصحة العامة والمياه والبيئة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، استمرار إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية المدنية.



وأعتبرت المجموعة في بيان مشترك صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني أن هذا الإغلاق يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية ويزيد من معاناة المرضى الذين هم بحاجة ماسة للسفر والعلاج في الخارج.



وأشار البيان إلى أن تأخير فتح مطار صنعاء الدولي وعدم السماح بتسيير الرحلات من والى المطار يتسبب في زيادة عدد الوفيات من المرضى.



ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط على تحالف العدوان السعودي الأمريكي لفتح المطار بصورة عاجلة.

سبأ