اليونيسيف تدشن مشروع الصحة والتغذية بعمران [09/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وممثل اليونيسيف بالمحافظة الدكتور وسام لطف اليوم مشروع الصحة والتغذية الممول من البنك الدولي ويستهدف 73 مرفقا صحيا لمدة عام.



وفي التدشين أشاد المحافظ جعمان بدور منظمة اليونيسيف في تقديم الدعم لمحافظة عمران في قطاع الصحة .



وأشار إلى أن أبناء عمران يعولون كثيرا على دور اليونيسيف في دعم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من البرامج الخاصة بالطفولة والمرأة .. مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود ورفد قطاع الصحة بالإمكانيات اللازمة بما يسهم في تجاوز تداعيات وظروف العدوان والحصار.



وأكد إستعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات أمام منظمة اليونيسيف وتسهيل أعمالها بما يخدم أبناء المحافظة ويخفف حتى جزء بسيط من المعاناة التي خلفها العدوان .



من جانبه أشار ممثل اليونيسيف بعمران إلى أن مشروع الصحة والتغذية يستهدف 73مرفقا صحيا في مديريات المحافظة من خلال تشغيل المرافق الصحية ودعمها بالإحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



وأكد لطف حرص المنظمة على تقديم الدعم للمرافق الصحية .. مشيدا بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة.



حضر التدشين مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الضلعي.



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