مجموعة العمل الخاصة بالكوليرا تدين استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا في اجتماعها اليوم استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية.



وأكدت المجموعة بمرور عام على إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية أن إغلاق المطار يزيد من معاناة المرضى الذين يحتاجون السفر للخارج للعلاج ... مشيرة إلى أن كل تأخير في فتح المطار يومآ إضافيآ يتسبب في وفيات لهؤلاء المرضى.



وطالبت المجموعة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ، المجتمع الدولي بضرورة فتح مطار صنعاء الدولي اليوم قبل الغد لكي يتسنى للمرضى السفر للعلاج ودخول الأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بالكوليرا والأمراض المزمنة .



يذكر أن مجموعة العمل تضم وزارتي الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.

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