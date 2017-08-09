فرع نساء اليمن يدشن فعاليات المسرح التشاركي بمديريتي شرس وكحلان عفار [09/أغسطس/2017] حجة -:سبأ:

دشن فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة حجة اليوم بمديريتي شرس وكحلان كلا على حده فعاليات المسرح التشاركي.



يهدف المسرح التشاركي الذي ينفذ ضمن أنشطة مشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان إلى التوعية بمخاطر الزواج المبكر كأحد مظاهر العنف ضد المرأة .



وفي تدشين الفعاليتين بحضور رئيسة فرع إتحاد نساء اليمن بحجة إبتسام هاشم شرف .. أشارت المسئولة الإعلامي ومنسقة المشروع بإتحاد نساء اليمن إيمان المطري إلى أهمية هذا النشاط التشاركي المجتمعي في التوعية بقضايا المرأة خاصة المتعلق بطرق العنف ضد المرأة ووسائل مواجهته.



وأوضحت أن الإتحاد عمل على إعتماد آلية المسرح التشاركي لمقاربة الحوار وتفعيل دور الشباب في دعم التماسك الإجتماعي و الحد من التطرف.



ولفتت المطري إلى أن العنف ضد المرأة هي ظاهرة اجتماعية منتشرة في عدد من المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية وأنه ورغم المكانة العظيمة التي منح الدين الإسلامي المرأة ما زالت تعاني من ظلم وعنف يمارس بحقها، ما يتطلب تضافر الجهود المجتمعية للحد من مظاهر العنف ضد المرأة.



وأشادت المطري بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للإتحاد العام لنساء اليمن وإسهاماته في تنفيذ كثير من الأنشطة التي يتبناها الإتحاد في مختلف المحافظات.

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