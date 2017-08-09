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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 05:56:57م
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تكريم الفائزين في بطولة الفقيد الصوفي للجمباز بأمانة العاصمة
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  رياضة
تكريم الفائزين في بطولة الفقيد الصوفي للجمباز بأمانة العاصمة
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
كرم مدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد ومعه رئيس الإتحاد العام للجمباز محمد الوحيشي اليوم الفائزين في بطولة الفقيد موسى الصوفي للجمباز التي نظمها في يومين فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.

شارك في البطولة التي أدارها أربعة حكام وطنيين، 52 لاعبا من فئات الكبار والشباب والناشئين والبراعم ، خاضوا المنافسات التي جرت بنظام الفردي والفرقي ، على أربعة أجهزة جمبازية شملت الجهاز الأرضي والمتوازي والحلق وحصان القفز.

وفي إختتام البطولة التي حضرها أمين عام إتحاد الجمباز عبدالمجيد هايل ورئيس فرع الإتحاد بأمانة العاصمة موسى النوم جرى تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في مختلف الفئات بالكؤوس والميداليات الملونة، إلى جانب تكريم اللاعب محمد أحمد مالك بجائزة أصغر لاعب في البطولة، وتكريم عبدالعزيز المسوري بجائزة أفضل لاعب.
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