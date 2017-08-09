إختتام دورة خاصة ببرامج الرعاية الصحية الأولية بعمران [09/أغسطس/2017] عمران - سبأ:



اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية في برامج الرعاية الصحية الأولية للعاملين الصحيين لبرنامج صحة الطفل.







هدفت الدورة التي نظمها مكتب الصحة العامة بتمويل منظمة اليونيسيف وإستمرت 16 يوما إكساب 24 من العاملين الصحيين المساعدين بالمرافق الصحية من مديريات القفلة والعشة وحرف سفيان والسودة ومسور معارف حول صحة الأطفال والأمهات وكيفية خفض معدل الوفيات من الأمهات والمواليد.







وفي الإختتام أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومدير مكتب الصحه الدكتور عبد العزيز الضلعي إلى أهمية الدورة التنشيطية والبرامج الهادفة لتحسين مستوى القطاع الصحي والإرتقاء بأداء الخدمات الطبية.







وحثا المشاركين على تطبيق ما تلقوى من مهارات على الواقع الميداني بما يخدم المجتمع.







وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين .

