محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي العاصمة يتفقد قنوات ومجاري تصريف مياه الأمطار صنعاء - سبأ :



اطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم على أوضاع قنوات ومجاري تصريف مياه الأمطار وسائلة منطقة نقم بمديرية أزال.



حيث تفقد أمين عام محلي العاصمة خلال زيارته ومعه رئيس لجنة الخدمات بمحلي الأمانة عادل العقاري ووكيل قطاع الخدمات علي السقاف، قنوات تصريف سيول الأمطار بمناطق وأحياء مديرية أزال ومستوى تصريف مياه الأمطار بما يضمن عدم تجمعها في الأحياء والشوارع.



وشدد جمعان على قطاعات الأشغال والنظافة والمياه سرعة تنظيف قنوات ومجاري تصريف سيول الأمطار في كافة المديريات لما من شأنه تصريف مياه الأمطار بصورة طبيعية وعدم تجمعها في الشوارع والأحياء خاصة مع موسم الأمطار خلال الفترة الحالية.



وأكد على الجهات المعنية الإستفادة من مياه الأمطار التي تتدفق بكميات كبيرة بفضل ونعمة من الله عزوجل على أبناء الشعب اليمني وخاصة مع قلة الحواجز المائيه وعدم قدرتها في إستيعاب الكميات الغزيرة من مياه الأمطار.



كما أكد أمين عام محلي العاصمة إستمرار السلطة المحلية بأمانة العاصمة تقديم الخدمات لسكان صنعاء وتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الخدمية والتنموية والغذائية وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار

سبـأ [09/أغسطس/2017]سبـأ