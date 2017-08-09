التوقيع على وثيقة التعاون بين وزارتي التعليم الفني والشئون الإجتماعية [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

وقع بصنعاء اليوم على وثيقة التعاون بين وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والعمل بشان الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخيرية العاملة في مجال التدريب المهني.



تقضي الوثيقة التي وقعها وزير التعليم الفني محسن النقيب ووزيرة الشئون الإجتماعية فائقة السيد، تنظيم العمل وتحديد المهام والإختصاصات بين الوزارتين بشان الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال التدريب المهني، وفقاً للقوانين الخاصة بتسجيل وإشهار الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية، وكذا منح التراخيص للجمعيات الخيرية التي تعمل في التدريب المهني والإشراف الفني والتربوي عليها.



وتتضمن الوثيقة إلزام وزارة الشئون الإجتماعية تلك المؤسسات التي ضمن نشاطها تدريب مهني بالتوجه لوزارة التعليم الفني أو فروعها بالأمانة والمحافظات للحصول على ترخيص مزاولة التدريب المهني وموافاة الوزارة بنسخ من تلك التراخيص، على أن تمنح وزارة التعليم الفني تراخيص مزاولة التدريب المهني للمنظمات والمؤسسات الأهلية الخيرية المرخصة من وزارة الشئون الإجتماعية وإعطائها تسهيلات في الإعفاء من السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وتخفيض رسوم التراخيص المصادقة على الشهادات .



وعقب التوقيع أشار وزير التعليم الفني إلى أن التوقيع على الوثيقة خطوة إيجابية وترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه العدوان .



وأكد اللنقيب أهمية الوثيقة ودورها في التكامل في المهام والإختصاصات بين الوزارتين، بإعتبار أن مهام التعليم الفني تأهيل وتدريب الأيادي العاملة مهنياً وتقنياً وفقاً لمتطلبات سوق العمل، فيما تقوم وزارة الشئون الإجتماعية بتنظيم وتوفير فرص عمل.



واعتبر الوزير النقيب هذه الوثيقة خطوة أولى للتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بتنظيم منح التراخيص للمؤسسات الخاصة والأهلية المرخصة من قبل الشئون الإجتماعية ووضع ألية الإشراف عليها، تتبعها خطوات تتعلق بالمستويات والتخصصات والبرامج التعليمية والتدريبية وفق متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية وصولاً إلى مرحلة البحث عن فرص عمل للعمالة اليمنية تمكنهم من الاعتماد على الذات .



فيما وصفت وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل توقيع الوثيقة خطوة إيجابية لأنهاء التداخلات في المهام والإختصاصات بين الوزارتين وتحديد مهام كل منهما لخدمة التأهيل والتدريب واعطاء فرص عمل للمستحقين.



وأكدت أهمية إستمرار التعاون بين الوزارتين من خلال عمل اللجنة المشتركة للنظر في المهام والاختصاصات المتداخلة والبت فيها والعمل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلد.



بدوره أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى أن توقيع الوثيقة جاء بعد لقاءات مثمرة ومتعددة بين مسؤولي الوزارتين بشان المهام والإختصاصات المتداخلة والبت فيها وفقاً للقانون .. مؤكداً تطلع الوزارة لتطوير التعاون المشترك خصوصاً ما يتعلق بالمسوحات الميدانية لسوق العمل التي تنفذه وزارة الشئون الاجتماعية وإمكانية اشراك الوزارة فيه مستقبلاً.



حضر التوقيع وكيل وزارة الشئون الإجتماعية لقطاع التنمية علي صالح عبدالله ووكلاء وزارة التعليم الفني المساعدين لقطاعات سوق العمل علي زهرة، وقطاع المناهج وعبد السلام الزبيدي والمعايير والجودة سعيد الخليدي ، ومدراء العموم المعنيين بالوزارتين .

سبأ