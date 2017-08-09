وزارة الإعلام تنعي الإعلامي محمد أحمد الحوصلي [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها الإعلامي الزميل محمد أحمد الحوصلي الذي وفاه الأجل اليوم عن عمر ناهز آل 60 عاما.



وأشاد بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بما تميز به الفقيد الإعلامي من أخلاق عالية وسجايا وصفات حميدة جعلته محل إحترام وتقدير زملائه ومرؤسية.



ونوه البيان بما تحلى به الفقيد من إنضباط في مجال عمله ومستوى الأداء والتعامل مع الآخرين .. مؤكدا أن الإعلام اليمني خسر برحيل الفقيد الحوصلي واحدا من الكوادر الإعلامية البارزة والمتميزة.

وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ورضوانه ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ