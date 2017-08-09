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وزير المياه يناقش مع محافظي الجوف وريمة سرعة تشغيل المشاريع القائمة والمتعثرة (مصحح)
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم بصنعاء محافظ الجوف سام الملاحي، احتياجات المحافظة من مشاريع المياه وكذا متطلبات تشغيل المشاريع المتعثرة.



كما تطرق اللقاء إلى المشاريع التي ستنفذها منظمة اليونيسيف بالمحافظة، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين المكتب الميداني لليونيسيف وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



وقدم محافظ الجوف مصفوفة لثمانية مشاريع للمياه واحتياجاتها من البنى التحتية التي تمكنها من العمل والتي يستفيد منها 20 الف نسمة.



وفي اللقاء أشار وزير المياه والبيئة إلى أهمية التنسيق مع السلطة المحلية من قبل المنظمات المهتمة بدعم مشاريع المياه بالجوف.



وأكد استعداد وزارة المياه تقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة.



حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر، ووكيل الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور أحمد جبران.



إلى ذلك ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم محافظ ريمة حسن العمري عددا من المواضيع المتصلة بمشاريع المياه بالمحافظة.



وتم خلال اللقاء الإتفاق على استكمال تشغيل مشروع مياه مدينة الجبين مركز عاصمة المحافظة والبالغ تكلفته 600 مليون ريال وذلك بعمل مصفوفة لما تبقى من الاحتياجات وكذا الإلتزامات على المجلس المحلي بالمحافظة.



وأكد اللقاء على ضرورة الإسراع في تشغيل مشروعي مياه ربوع بني خولي والأباره والذي يتطلب تركيب بقية القطع اللازمة لتشغيل المشروع من قبل هيئة مياه الريف والمجلس المحلي بالمديرية.



وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية الإسراع في تشغيل مشاريع المياه بريمة وعلى وجه الخصوص مشروع مياه عاصمة المحافظة.



فيما أكد محافظ ريمة الاستعداد لتذليل الصعوبات أمام الفريق الفني المعني بإعادة التشغيل.



حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر ورئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس عبدالقادر حنش ونائب رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس فواز قيران.
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