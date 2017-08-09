بدء ورشة خاصة ببرنامج النقد مقابل الخدمات الإجتماعية بصعدة [09/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

عقدت بمحافظة صعدة اليوم ورشة خاصة ببرنامج النقد مقابل الخدمات الإجتماعية، نظمها الصندوق الإجتماعي للتنمية بمحافظتي عمران وصعدة.



هدفت الورشة إكساب 25 من مدراء إدارت مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومديريتي منبة وسحار معارف حول برنامج النقد مقابل الخدمات الإجتماعية للتخفيف من آثار الأزمة الإقتصادية لدى التربويين جراء العدوان والحصار.



وفي الورشه أشار وكيل محافظة صعدة عادل الضيني إلى أهمية المشروع في تخفيف جزء بسيط من معاناة التربويين بمديرتي منبه وسحار ..مشيداً بدور الصندوق الإجتماعي للتنمية في رفد عملية التنمية بصعدة .



وحث المشاركين على الإستفادة من الدورة والخروج بنتائج إيجابية .



من جانبه أشار مدير فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية عمران صعدة حافظ الذرحاني إلى أن المشروع يهدف لتوفير فرص عمل مؤقته للشباب في التعليم ل 100مائة عقد بمديرية سحار و60 عقد بمديرية منبه لمدة عام دراسي كامل.



ولفت إلى أن المشروع يسهم في تغطية العجز لدى مكاتب التربيه في الكوادر معلمين ومعلمات .

حضر الورشه مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ناصر حربان ومدير عام مديرية سحار خالد الذيبان ونائب مدير مكتب التربية عبدلله الجلال.

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