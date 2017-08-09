دورة حول أساسيات الدعم النفسي لمتطوعي الهلال الاحمر بالحديدة [09/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

بدأت بجمعية الهلال الأحمر اليمني فرع الحديدة دورة تدريبية خاصة بأساسيات الدعم النفسي لمتطوعي جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع الحديدة.



تهدف الدورة التي تنفذها الجمعية في خمسة أيام بدعم من الصليب الأحمر الألماني إلى إكساب 12 متطوعاً ومتطوعة معارف بأساسيات الدعم النفسي للمجتمعات المحلية.



وفي الدورة أشارت مسؤولة الهلال الأحمر اليمني بالحديدة نورية الحاشدي إلى أهمية الدورة في معرفة أساسيات الدعم النفسي.



وحثت المشاركين على الإستفادة من المعلومات التي ستقدم في الدورة للتعامل مع المجتمع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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