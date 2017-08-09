اجتماع للجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناء [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

عقدت اللجنة الخاصة المكونة من لجنة الدفاع والأمن ورؤساء ومقرري اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناء في أمانة العاصمة وعدداً من المحافظات اجتماعا لها اليوم برئاسة مقرر لجنة الدفاع والأمن رئيس اللجنة الخاصة العميد أحمد ناصر شائع.



وفي الاجتماع أشار رئيس اللجنة الخاصة أن هذه اللجنة كلفت من قبل المجلس في ضوء استماعه لتقريري وزارتي الداخلية والعدل حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة فيما يتعلق بتحسين أوضاع السجون والسجناء وتوصيات مجلس النواب الواردة في تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بزيارة السجون والسجناء في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات .



وقد تم مناقشة التقرير المشترك الذي تم إعداده من قبل وزيري الداخلية والعدل والذي أوضح أن الحكومة قامت في بداية عملها بالإطلاع على توصيات مجلس النواب المتعلقة بأوضاع السجون والسجناء ودراستها والعمل على بلورتها واعتبرت تلك التوصيات كخطة وبرنامج عمل للحكومة فيما يخص أوضاع السجون ومعاناة السجناء.



فيما جرت مناقشة مستفيضة تم خلالها طرح العديد من الملاحظات من قبل أعضاء اللجنة تضمنت عدم دعوة أعضاء اللجنة البرلمانية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة حيث لم تشترك اللجنة البرلمانية سوى في اجتماع واحد فقط وعدم تنفيذ الحكومة لما تم الاتفاق عليه واللقاءات التي تمت مع اللجنة الوزارية ولجنة العفو العام والتي تم خلالها التوصل إلى نتائج وحلول للإفراج عن السجناء وفقاً للتصنيف الذي تم للسجناء ووفقاً للكشوفات المقدمة للحكومة من اللجنة البرلمانية والتي تتضمن المعلومات اللازمة لكل سجين على حدة.



وستواصل اللجنة الخاصة أعمالها لإنجاز المهمة التي كلفت بها من المجلس وإعداد تقريراً بهذا الشأن.

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