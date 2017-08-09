لجنة برلمانية تعقد اجتماعاً مشتركاً مع الجانب الحكومي لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النوات اجتماعاً لها صباح اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح وبحضور وزراء الخدمة المدنية والتأمينات طلال عبدالكريم عقلان ووزير الشؤون القانونية عبدالرحمن المختار ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأخ/ أحمد صالح سيف والمستشار القانوني لرئيس المؤسسة العامة للتأمينات علي عبدالله الرازحي.



حيث كرس الاجتماع لاستعراض ومناقشة طلب الحكومة من المجلس النظر في قانون التأمينات الاجتماعية بصفة الاستعجال والمنظور امام لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية .



وخلال الاجتماع استمع الحاضرون لملخص موجز من اللجنة بشأن الاجراءات التي قامت بها لجنة القوى العاملة والمراسلات الواردة اليها خلال الفترة التي عقبت اعادة قانون التأمينات الاجتماعية من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب ومنه الى اللجنة.



وفي هذا الاطار اشاد الجانب الحكومي بما ورد في تقرير اللجنة لما عكسه من جوانب فنية ومهنية.



وقد خلص الاجتماع الى موافقة الجانب الحكومي على تشكيل لجنة من الجانب الحكومي والاطراف المعنية بالعملية التأمينية من ارباب العمل والعمال والاتحاد العام للنقابات وذلك للجلوس والعمل على تحديد المواد المطلوب اعادة النظر فيها ورفعها للمجلس وفقاً للاجراءات والاطر الدستورية واللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب.

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