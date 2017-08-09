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تدشين وإشهار الجمعية السكنية واللجنة التكافلية لموظفي وزارة الزراعة
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أُقيم اليوم بصنعاء حفل تدشين و إشهار الجمعية السكنية واللجنة التكافلية لموظفي وزارة الزراعة والري.

وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس عبد الواحد الحمدي ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير، أشار وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن الى أهمية الجمعية في خدمة موظفي الوزارة في مجال توفير السكن وضمان مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومساعدتهم في التخفيف من معاناتهم نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب العدوان.

ودعا الوزير الى أهمية تكاتف الجهود والبدء بتنفيذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بتوفير الأراضي للموظفين وان تكون المصداقية هي العامل السائد في التعامل مع تطلعات الموظفين وتوفير احتياجاتهم ومساعدتهم للاستفادة من الجمعية السكنية واللجنة التكاملية المعنية بموظفي الوزارة.

وشدد على ضرورة أن تتولى الجمعية السكنية إعداد خطة دقيقة تضمن توفير أرضية مناسبة وخالية من المشاكل للبدء في البحث عن التمويلات اللازمة لبناء المساكن.. مؤكدا ان مثل هذه المشاريع ستخدم شريحة واسعة من موظفي الوزارة وتشمل المتقاعدين والمتعاقدين وجميع موظفي الزراعة في مختلف المرافق والمؤسسات وفي كافة مناطق محافظات الجمهورية دون استثناء.

ولفت الوزير غازي الى أهمية اللجنة التكافلية لموظفي الوزارة بما يسهم في مساعدة كوادر الوزارة وموظفيها في كل المناطق من خلال توفير مبالغ مالية لمساعدة الموظفين بحسب الأولوية والتخفيف من معاناتهم خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد.

من جانبه اعتبر وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري ان إقامة مثل هذه الجمعية يمثل خطوة ايجابية نحو معالجة كثير من الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها موظفو الوزارة لاسيما ما يتعلق بالمسكن.

وأشار الحميري الى أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المستمر للحصول على الأراضي المناسبة وتقديم التسهيلات الممكنة للموظفين بالتقسيط .. مشددا على ضرورة ان تكون الجمعية أنموذجاً للنجاح لتقدي بها الجمعيات السكنية الأخرى .

من جانبهما القى رئيس الجمعية السكنية لموظفي وزارة الزراعة جمال لطف الصنعاني ورئيس نقابة عمال وموظفي وزارة الزراعة قيس الفقيه ، كلمتين تطرقا من خلالهما الى الرؤية والثقة والامكانيات التي تؤهل الجمعية للبدء في إيجاد آلية لشراء وتوفير الأراضي لمساعدة الموظفين والتخفيف من معاناتهم.

ونوها بمستوى الدعم والتعاون من قبل قيادة الوزارة في والاسهام في إشهار الجمعية والدفع بها نحو تحقيق الأهداف المنشودة وبما يلبي تطلعات وطموح موظفي وزارة الزراعة والري ومنتسبيها في مختلف المحافظات.
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