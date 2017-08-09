مناقشة الأوضاع الصحية بمحافظة عمران [09/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

ناقش إجتماع صحي بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الأوضاع الصحية بالمرافق والمستشفيات في مديريات المحافظة.



واستعرض اﻹجتماع الذي حضره مدير مكتب الصحة الدكتور عبد العزيز الضلعي وضم مدراء المراكز الصحية بالمديريات، السبل الكفيلة بتعزيز أداء المرافق الصحية وتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين.



وفي اﻹجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية إضطلاع العاملين في القطاع الصحي بتحسين الخدمات الصحية للمواطنيين ..مشددا على ضرورة تفعيل الجانب الرقابي للإدارات المعنية في مكتب الصحة وسير أداء كافة المرافق الصحية وبما يسهم في خدمة المرضى .



وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لكل مرفق صحي يبنى على أساسها تقييم المرفق الصحي ونشاطها والتي من خلالها يمكن أن تتدخل المنظمات في تقديم المساعدات الصحية والعلاجية.



ولفت محافظ عمران إلى ضرورة الإستمرار في تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين مع مراعاة الظروف المعيشية والمادية لهم ..مشيدا بصمود وجهود الكوادر الصحية بالمحافظة.



من جانبه أكد مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة إستمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية في مدينة عمران و مديريات المحافظة وتقديم الخدمات الصحية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

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