العون المباشر : نسعى لتوسيع نطاق العمل الإنساني لتلبية احتياجات اليمنيين [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أكدت مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي السعي الحثيث لتوسيع نطاق العمل والدعم الإنساني لتلبية احتياجات اليمنيين وبالأخص النازحين والتقليل من حجم المعاناة التي يعيشونها بعد مرور أكثر من عامين على الأوضاع الراهنة في البلاد.



وقالت العسعوسي في بيان صحفي عقب زيارة تقييمية للمشروعات التي نفذتها وتنفذها العون المباشر بمحافظة إب ولقائها مع عدد من المسئولين هناك : " تم تخصيص 15 بالمائة من مشاريع العون المباشر عام 2017م لمحافظة إب التي وصلتها آلاف العائلات النازحة من مختلف محافظات اليمن".



وحسب البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه فقد استعرضت العسعوسي مع مسئولي محافظة إب المشروعات التي تم تنفيذها في مجالات التعليم ، الصحة ، المياه والإغاثة الإنسانية، موضحة أن مشروع التعليم تضمن توفير مبنيين اثنين لسكن الطالبات وتأثيثهما وتجهيزهما بالتجهيزات الأساسية و استفادت منه 140 طالبة نازحة من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة تعز إلى كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة إب، بالإضافة إلى كفالة 189 طالبة نازحة واعتماد مصاريف شهرية لكل منهن طيلة العام الدراسي.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات الإغاثة الإنسانية بالمحافظة استفاد منها 65 ألف إنسان، وتلقى أكثر من ستة آلاف و 300 إنسان خدمات الفحص والمعاينة وأجريت 585 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مخيم النور المجاني الذي نفذته العون المباشر في المحافظة.



وذكر البيان أن العون المباشر تنفذ حالياً في محافظة إب مشروع مياه الأخماس بمديرية فرع العدين يستفيد منه 10 آلاف إنسان ، ومشروع مياه الزيلة في مديرية السبرة يستفيد منه أربعة آلاف و 500 إنسان و 280 هكتاراً من الأراضي الزراعية.



وأوضح البيان أن العسعوسي زارت مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام بالمحافظة وأبدت استعداد العون المباشر دعمه بمولد كهربائي ليتمكن من استقبال عدد أكبر من المرضى.



كما زارت مستشفى جبلة الجامعي والتقت مدير المستشفى عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري ومسئولي جامعة إب وبحثت معهم احتياجات سكن الطالبات القادمات من الأرياف من أجل المساهمة في تحسينه .







وقد أشاد مسئولو محافظة إب بجهود جمعية العون المباشر و التزامها بالمبادئ الإنسانية عند تنفيذها للمشاريع المختلفة.



من جانبها عبرت العسعوسي عن الشكر لقيادة المحافظة والسلطة المحلية نظير التسهيلات التي تقدمها للجمعية لتنفيذ أنشطتها وأعمالها في الجوانب الصحية والتنموية والغذائية وغيرها.



الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر.

سبأ