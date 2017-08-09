رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الإدارة المحلية [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.



جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع الإدارة المحلية وكذا المحافظات وخطة الطوارئ المشتركة بين السلطة المحلية والمؤسسات المعنية لمواجهة الأضرار التي تلحق بالطرق والجسور والعبارات جراء سيول الأمطار التي يمن الله بها على بلادنا أو غارات طيران العدوان المتواصلة التي تستهدف البنية الأساسية بما فيها شبكة الطرق والجسور في عموم المحافظات.



كما ناقش اللقاء تقارير المتابعة الخاصة بمحافظات الجمهورية ومستوى تقديم الخدمات والإجراءات العملية التي تقوم بها السلطات المحلية وجوانب التنسيق مع الوزارة في مواجهة الأوبئة والأمراض واحتياجات التوعية ومكافحة وباء الكوليرا ومرض التهاب السحايا.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالتغلب على الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية في المحافظات والوجهاء المشائخ والأعيان.



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

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