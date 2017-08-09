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أمين عام محلي العاصمة يدشن حملة توعية بمخاطر الكوليرا 
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دشن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم حملة توعية بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية تنفذها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بأحياء ومناطق مديريات أزال وشعوب ومعين.

تتضمن الحملة تحت شعار "مدينتي مسؤوليتي" وتستهدف في 18 يوم 100 أسرة من ذوي الإعاقة توزيع مستلزمات ومواد نظافة وتعقيم وتوفير خزانات سنتكس سعة 200 لتر وكذا عمل حواجز حديدية خاصة بتجميع النفايات، بواقع توزيع 25 أسرة بمديرية أزال و 30 أسرة في شعوب و45 أسرة من معين.

وفي التدشين أشاد جمعان بأنشطة وبرامج جمعية الأمان للكفيفات في عدد من المجالات التنموية والإغاثية والخيرية بما يسهم في دعم جهود السلطة المحلية بالأمانة في مكافحة الكوليرا .. مثمنا جهود قيادة الجمعية في تعزيز الشراكة الحقيقية مع أمانة العاصمة في مختلف الجوانب.

ودعا أمين عام محلي العاصمة كافة المنظمات الدولية والجمعيات المحلية إلى مضاعفة أنشطتها في المجالات الخدمية وبما يعزز من مكافحة انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة بمديريات أمانة العاصمة ومنها وباء الكوليرا.

بدورها أوضحت رئيسة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات صباح حريش أن الحملة التي ينفذها فريق من 20 متطوع تهدف إلى توعية الأسر بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه وكيفية إعادة تدوير النفايات بطرق سليمة.

وأشارت إلى أن الحملة تتضمن عدد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التشاركية مع أبناء الأحياء المستهدفة في المديريات الثلاث بمشاركة 50 متطوعا فضلا عن تنظيف الشوارع.

حضر التدشين رئيس لجنة الخدمات بمحلي الأمانة عادل العقاري ووكيل قطاع الخدمات بالأمانة علي السقاف وعدد من المعنيين.
سبأ
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