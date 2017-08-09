نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة عبادي المعكر [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الأخ أحمد عبادي المعكر بمحافظة الضالع، في وفاة والده الحاج عبادي المعكر، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته إلى أن الفقيد كان من الشخصيات الاجتماعية التي عملت بتفان وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع والجمهورية والوحدة.



وأعرب عن بالغ الأسى وصادق العزاء والمواساة في هذا المصاب ، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا إليه راجعون".

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