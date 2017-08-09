ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 02:13:54م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية الأكوادور
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأكوادور رفائيل كوريا، بمناسبة احتفالات شعب الأكوادور الصديق بالعيد الوطني.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
أمين عام محلي العاصمة يدشن حملة توعية بمخاطر الكوليرا 
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى  يعزي في وفاة عبادي المعكر  
مورينيو يوضّح موقفه النهائي من صفقة بيل
خسائر كبيرة لمرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم بأطراف نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى  يعزي في وفاة عبادي المعكر  
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة  برقية عزاء ومواساة إلى الأخ أحمد عبادي المعكر  بمحافظة الضالع، في وفاة والده الحاج عبادي المعكر، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

 وأشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته إلى أن الفقيد كان من الشخصيات الاجتماعية التي عملت بتفان وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع والجمهورية والوحدة.

 وأعرب عن بالغ الأسى وصادق العزاء والمواساة في هذا المصاب ، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
  المزيد من (محلي)
أمين عام محلي العاصمة يدشن حملة توعية بمخاطر الكوليرا 
خسائر كبيرة لمرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم بأطراف نهم
تدمير مدرعة وآلية عسكرية لمرتزقة العدوان بمديرية صرواح 
مصرع عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم بمعسكر السلان بالجوف
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية الأكوادور
عمليات نوعية للجيش واللجان  تكبد العدو السعودي خسائر كبيرة
قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في الضباب بتعز
المجلس النرويجي: أعداد المتوفين جراء إغلاق مطار صنعاء فاق عدد قتلى الضربات الجوية
مصدر عسكري : العدوان ومرتزقته مستمرون في استهداف المواطنين
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بكهبوب في لحج
العدوان السعودي على اليمن
المجلس النرويجي: أعداد المتوفين جراء إغلاق مطار صنعاء فاق عدد قتلى الضربات الجوية
[09/أغسطس/2017]
مصدر عسكري : العدوان ومرتزقته مستمرون في استهداف المواطنين
[09/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[08/أغسطس/2017]
العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح (مصحح)
[08/أغسطس/2017]
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الجوية على المدنيين باليمن
[08/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by