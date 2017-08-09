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  رياضة
مورينيو يوضّح موقفه النهائي من صفقة بيل
[09/أغسطس/2017] سكوبي – سبأ :
استبعد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو فكرة التعاقد مع غاريث بيل، بعد تصريحات سابقة أبدى فيها المدرب البرتغالي اهتمامه بضم مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وعقب لقاء الفريقين، في كأس السوبر الأوروبية، قال مورينيو عندما سئل عن الصفقة المحتملة: "انتهى الأمر"، مؤكدًا ما قاله اللاعب الويلزي سابقًا عندما صرح بأنه "غير مهتم بالشائعات".

وبدأ بيل لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي سابقًا مباراة السوبر أساسيًا وساهم بقوة في فوز الفريق الملكي بنتيجة 2-1، وصنع الهدف الأول لزميله إيسكو.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "أعتقد أن النادي /ريال مدريد/ يريده ومدربه يريده واللاعبون /زملاؤه/ يريدونه، وأن الأمر انتهى لأنني أرى أنه يريد البقاء".

وكان بيل نفسه أكد أنه يريد التركيز على مسيرته مع بطل إسبانيا وأوروبا، مشددًا على أنه لم يتحدث مع إدارة النادي الملكي عن أي تكهنات برحيله.

وقال اللاعب الدولي صاحب الـ 28 عامًا: "أنا أركز فقط في كرة القدم ولا أستمع لأي شيء ولا أقرأ أي شيء ، حقيقة أبلغني البعض لكنني استمتع بوجودي هنا، واللعب أطول فترة ممكنة والحصول على الألقاب".

وانتقل بيل إلى ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من توتنهام هوتسبير، في صفقة قياسية وقتها، لكن مسيرته في العاصمة الإسبانية عكرتها عدة إصابات تسارعت خصوصًا في الأشهر الأخيرة.
سبأ
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