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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 01:01:54م
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  اقتصاد
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
[09/أغسطس/2017] بنجالورو – سبأ :
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.

 وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1265.70 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 1271.30 دولار للأوقية.

وكان الذهب تراجع امس الثلاثاء بعد بيانات أقوى من المتوقع عن الوظائف الأمريكية أثرت سلبا على المعدن النفيس وأدت لانخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 26 يوليو  إلى 1251.01 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.52 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 972 دولارا للأوقية بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 21 أبريل نيسان في الجلسة السابقة.

ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 895.60 دولار للأوقية.
سبأ
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