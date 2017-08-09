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تقدم كينياتا في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية
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تقدم كينياتا في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية
[09/أغسطس/2017] نيروبي – سبأ :

أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن السلطة الانتخابية في كينيا اليوم تقدم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية.

وحصل كينياتا على 3ر55 % من الأصوات التي تم فرزها بالفعل، متقدما على منافسه الرئيسي رايلا أودينجا الذي حصل على نسبة 9ر43 %، بعد فرز الأصوات في ثلاثة أرباع لجان الاقتراع بمختلف أنحاء كينيا.

لكن أودينجا قال: إن النتائج التي كشفت عنها السلطة الانتخابية ليست مدعومة حتى الآن بالوثائق الصحيحة التي تدعم ذلك.

وقالت المعارضة الكينية في وقت سابق: إنه تم ضبط أوراق اقتراع محددة مسبقا وحالات رشوة في بعض مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من تحول مزاعم حدوث تزوير إلى موجة من العنف.

وقال رئيس لجنة الانتخابات وافولا تشيبوكاتي: إن الشرطة "تتولى" القضايا التي تنطوي على ممارسات خاطئة محتملة.

وتابع تشيبوكاتي :"على الرغم من بعض المشكلات البسيطة، فقد رأينا عملية منظمة جدا".

وكان هناك حوالي 20 مليون ناخب مسجلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الكينية (الرئاسية والبرلمانية والمحلية).

وتوقع محللون أنه إذا فاز كينياتا بفترة ثانية مدتها خمس سنوات في الجولة الأولى أو الثانية، يمكن أن تثار مزاعم بالتزوير ومن ثم قد يسفر ذلك عن أعمال عنف عرقية تشبه ما حدث خلال انتخابات عام 2007 عندما اعتقد الكثيرون أن أودينجا خسر الانتخابات أمام مواي كيباكي من خلال التزوير، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص في أعمال عنف.
سبأ
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