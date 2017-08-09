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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 01:01:54م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية الأكوادور
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأكوادور رفائيل كوريا، بمناسبة احتفالات شعب الأكوادور الصديق بالعيد الوطني.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
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الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية الأكوادور
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأكوادور رفائيل كوريا، بمناسبة احتفالات شعب الأكوادور الصديق بالعيد الوطني.
سبأ
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