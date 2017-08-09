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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 01:01:54م
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عمليات نوعية للجيش واللجان  تكبد العدو السعودي خسائر كبيرة
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية  في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.
 
وأوضح مصدرعسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين   هجوميتين على مواقع المرتزقة في تبة الوروري والطويلة في حام وعروق العبيد بمديرية المتون بمحافظة الجوف وسقوط قتلى و جرحى في صفوفهم، وشنوا هجوما على أوكار المرتزقة في منطقة الغرفة وبيوت السنتيل بمديرية المصلوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
 
وأشار المصدر الى مصرع عدد من المرتزقة و تدمير آليتين لهم بكمين محكم في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف، فيما تم صد محاولة تسلل لهم بكمين محكم  بالمنطقة نفسها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
 
وفي محافظة لحج أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صلية من صواريخ الكاتيوشا على مواقع المرتزقة في كرش، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في المنارة بنهم ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة  في الزاهر بالبيضاء ولقي اثنان آخران مصرعهما بنيران الجيش و اللجان بالمديرية نفسها.
 
وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في الصلو بمحافظة تعز، ولقي المرتزق محمد احمد محمد الصماتي الصبيحي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة المخا وأصيب كلا من محمد صالح الصماتي، علي احمد علي الصماتي، موسى هواش الصماتي، وتم صد زحف  للمرتزقة  في الضباب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
 
وفي مأرب تم قنص اثنان من المرتزقة في وادي ربيعه بمديرية صرواح و إعطاب آلية تابعة لهم تحمل معدل 23 في المديرية نفسها، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في معسكر كوفل بعدد من القذائف.
 
وذكر المصدر أنه تم قنص جندي سعودي خلف رقابة الهنجرفي عسير، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في مواقع المخروق في نجران وضربت موقع  الشبكة وتبة الخشبا قبالة منفذ الخضراء بعد من القذائف محققة  إصابات مباشرة، وتم قنص احد المرتزقة في سلاطح بالمنطقة نفسها، كما تم قنص جندي سعودي في رقابة قيس بجيزان.
سبأ
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