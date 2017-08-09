عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاصلاحات عسكرية عاجلة سول – سبأ :



دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، اليوم الأربعاء، إلى رفع القدرات العسكرية في البلاد بأسرع وقت ممكن، فضلا عن إجراء إصلاحات عسكرية وذلك ازاء تهديدات كوريا الشمالية الأخيرة.



ووفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء، فان الرئيس جاي ان اكد خلال اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة، ضرورة اجراء إصلاحات عسكرية كاملة، وليس فقط مجرد تحسينات أو تعديلات.



وأكد أن أمام كوريا الجنوبية ” مهمات عاجلة لضمان القدرة الدفاعية لمواجهة الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.”



وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا على خلفية التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية والمناورات المشتركة الأميركية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديدا لأمنها.



سبأ [09/أغسطس/2017]سبأ