Nihm: Meurtre de trois mercenaires de l'agression [09/أغسطس/2017]

MARIB, 09 Aout (SABA)-Trois mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués dans des opérations exécutées par les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires à Nihm.



Une source militaire a ajouté à SABA, que le bombardement a ciblé de fortifications et des sites des mercenaires de l'agression dans la zone d'Al-Houl et la vallée de Maleh et de la vallée, faisant de pertes humaines et matérielles parmi leurs rangs.



