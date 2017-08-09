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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غربي الصين
[09/أغسطس/2017]
بكين – سبأ :

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة شمال غربي الصين، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، تبعته هزتان ارتداديتان، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

ووقع الزلزال في منطقة نائية قرب الحدود مع كازاخستان، وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 63.6 كم جنوب غرب منطقة تودوك في الصين، وعلى عمق 25 كم، ولم ترد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وضربت المنطقة بعد دقائق هزتان ارتداديتان صغيرتان، الأولى بقوة 5.2 والثانية بقوة 5.3 درجة.

وحدثت الهزات بعد ساعات على وقوع زلزال قوي آخر في جنوب غربي الصين في وقت متأخر من الثلاثاء، تخشى السلطات أن يكون قد أدى إلى مقتل نحو 100 شخص.

وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية، أنه تم تأكيد مقتل 13 شخصا حتى الآن وإصابة 175 آخرين في زلزال الثلاثاء، كما تضرر أكثر من 130 ألف منزل، في أرقام أولية للكارثة التي وقعت في منطقة نائية من مقاطعة سيتشوان.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى “بذل كل الجهود للإسراع في تنظيم أعمال الإغاثة وإنقاذ الجرحى”، بحسب الانباء الرسمية الصينية .


سبأ
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