ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 11:44:43ص
قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في الضباب بتعز
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في منطقة الضباب بمحافظة تعز .
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاصلاحات عسكرية عاجلة
المجلس النرويجي: أعداد المتوفين جراء إغلاق مطار صنعاء فاق عدد قتلى الضربات الجوية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غربي الصين
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
[09/أغسطس/2017]
رام الله – سبأ:



اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، حيث أطلقت خلالها نيران أسلحتها بشكل عشوائي، ما أدى الى اصابة شابين بالرصاص، ومن ثم اعتقلتهما، دون معرفة وضعهما الصحي حتى اللحظة.

من جهة اخرى شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية .

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية والخليل ورام الله وبيت لحم، واعتقلت المواطنين العشرين بزعم أنهم مطلوبون .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاصلاحات عسكرية عاجلة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غربي الصين
كوريا الشمالية تهدد بضرب “غوام” الأميركية بصواريخ باليستية
ثلاثة جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال موقعين في شمال قطاع غزة و مستوطنين متطرفين يحرقون سيارتين شمال رام الله
بوتين: عازمون على ضمان أمن جمهورية أبخازيا
الرئيس الإيراني يرفع التشكيل الوزاري إلى البرلمان للتصويت على الثقة فيها
مصرع 8 أشخاص وفقدان 17 آخرين جراء انهيار ارضي جنوب غرب الصين
مستوطنون صهاينة يحرقون أراضي في عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
كازاخستان: "أستانا-6" حول سوريا أواخر الشهر الجاري
الكينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة وسط مخاوف من حصول أعمال عنف
العدوان السعودي على اليمن
المجلس النرويجي: أعداد المتوفين جراء إغلاق مطار صنعاء فاق عدد قتلى الضربات الجوية
[09/أغسطس/2017]
مصدر عسكري : العدوان ومرتزقته مستمرون في استهداف المواطنين
[09/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[08/أغسطس/2017]
العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح (مصحح)
[08/أغسطس/2017]
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الجوية على المدنيين باليمن
[08/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by