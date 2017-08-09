عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة رام الله – سبأ:





اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، حيث أطلقت خلالها نيران أسلحتها بشكل عشوائي، ما أدى الى اصابة شابين بالرصاص، ومن ثم اعتقلتهما، دون معرفة وضعهما الصحي حتى اللحظة.



من جهة اخرى شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية .



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية والخليل ورام الله وبيت لحم، واعتقلت المواطنين العشرين بزعم أنهم مطلوبون .

سبأ [09/أغسطس/2017]سبأ