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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 11:44:43ص
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مصدر عسكري : العدوان ومرتزقته مستمرون في استهداف المواطنين
[09/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته في استهداف المواطنين خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد وأصيب أربعة أطفال ورجل آخر في قصف لمرتزقة العدوان جوار مصنع السمن والصابون بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على معسكر اللواء العاشر بمديرية باجل محافظة الحديدة، وثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

سبأ
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