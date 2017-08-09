عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تهدد بضرب “غوام” الأميركية بصواريخ باليستية سول –سبأ:



أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها تبحث استهداف مناطق قرب المنشآت العسكرية الاستراتيجية الأميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ بصواريخ باليستية متوسطة المدى، وفقا لما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.



وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت بيونغيانغ إنها “الآن تبحث بعناية الخطة الحربية لإقامة غلاف ناري في المناطق المحيطة بجزيرة غوام، بواسطة صواريخ بالستية استراتيجية متوسطة المدى من طراز هواسونغ 12”.



وأضافت أن الخطة “سيتم الانتهاء منها وستوضع قيد التطبيق بشكل متزامن ومتتابع عندما يتخذ كيم جونغ أون القائد الأعلى للقوات النووية لكوريا الشمالية القرار”.



وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي، إنه “سيتم رفع الخطة إلى القيادة العليا في كوريا الشمالية قريبا”، لكنه لم يذكر موعدا محددا.



وتقع جزيرة غوام غربي المحيط الهادئ وشمالي أستراليا، وهي أرض أميركية وعاصمتها هاغاتنا، وبها عدة قواعد عسكرية أميركية بحرية وجوية.



وتحتل القواعد العسكرية 29 بالمئة من مساحة الجزيرة تقريبا، مما يعظم من أهمية غوام الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة.





سبأ [09/أغسطس/2017]سبأ