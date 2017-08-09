عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ثلاثة جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال موقعين في شمال قطاع غزة و مستوطنين متطرفين يحرقون سيارتين شمال رام الله غزة – سبأ :



أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة فجر اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعًا أمنيًا شمال غرب مدينة غزة مما اسفر عن اصابة ثلاثة مواطنين وإلحاق أضرار مادية كبيرة كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية؛ شمال غربي بلدة بيت لاهيا؛ شمالي القطاع؛ دون إصابات.



وأشار رئيس قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني الى وصول ثلاث إصابات أحدها بجروح خطيرة في الرأس واثنتين طفيفة.



من جهة اخرى أحرق مستوطنون متطرفون فجر اليوم الاربعاء سيارتين لمواطنين في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله، وقاموا بخط شعارات عنصرية تتوعد بالانتقام من الفلسطينيين .



وأفاد مجلس قروي ام صفا في بيان له بأن عددا من المستوطنون المتطرفين تجمعوا على مفرق مستوطنة “عتيرت” الجاثمة على اراضي المواطنين في القرية وقاموا بعدها باقتحام القرية والاعتداء على ممتلكات المواطنين . وأضاف مجلس قروي ام صفا أن السيارتين اللتين أحرقها المستوطنون تعود للمواطنين عمر طناطرة ووسيم بدر .

سبأ [09/أغسطس/2017]سبأ