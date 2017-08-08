السبت القادم إشهار مؤسسة بنيان التنموية [08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



حددت اللجنة التأسيسية لمؤسسة بنيان التنموية السبت القادم موعداً لإشهار المؤسسة بحضور رسمي وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.



وأوضح بيان صادر عن المؤسسة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن حفل الإشهار يأتي بعد أن استكملت مؤسسة بنيان التنموية كافة الإجراءات القانونية وأقرت نظامها الأساسي وعقدت مؤتمرها التأسيسي، ودشنت عدد المشاريع الإنسانية خلال الفترة الماضية كباكورة لنشاطها التنموي.



وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال حفل الإشهار الإعلان عن عدداً من المشاريع التي تم تنفيذها والتي في طور التنفيذ، وكذا المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة القادمة في العاصمة صنعاء والمحافظات.



ولفت البيان إلى أن المؤسسة تنطلق وفق منهجية عملية وعلمية تعتمد التخطيط والتحليل والتقييم في مختلف برامجها التنموية الهادفة لتطوير وتنمية المهارات المجتمعية وتوظيفها وصولاً لتحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال تحديد الإمكانيات البشرية والمادية المجتمعية.



وبدأت مؤسسة بنيان نشاطها التنموي مطلع 2016م ، بمبادرات شبابية طوعية اعتمدت على التقييم وتحليل الواقع الاجتماعي كنهج عملي لتحديد المشاكل الإجتماعية وتقديم الحلول الممكنة التنفيذ، وتسعى إلى تعزيز الشراكة الاجتماعية في البناء والتنمية.



سبأ