نائب مدير مكتب الصناعة بتعز: المكتب يبذل جهود من أجل إستقرار أسعار الغاز [08/أغسطس/2017] تعز - سبأ :



أكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بتعز أنس الأهدل أن المكتب يبذل جهود كبيرة من أجل إستقرار أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومنع إحتكارها من قبل ضعفاء النفوس الذين يستغلوا إحتياجات المواطنين.



وأوضح الأهدل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خفض أسعار إسطوانات الغاز جاء بعد ضبط الوزن لدى محطات التعبئة وكذا إتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، ما ساهم في إنخفاض الأسعار من خمسة آلاف إلى 3500ريال.



وأشار إلى أنه تم ضبط نحو 29 وكيل مخالف للأسعار المحددة وفرض غرامات على المخالفين وفق القانون وتوريدها إلى خزينه الدولة.



كما أكد نائب مدير مكتب الصناعة بتعز أنه تم توقيف حصص بعض الوكلاء لعدم التزامهم ومخالفاتهم المتكررة .. لافتا إلى أن التناولات الإعلامية الرخيصة لن تثني المكتب من أداء مهامه في تنفيذ القانون رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.





سبأ