لقاء بالحديدة حول دور الخمائر الطبيعية في تعزيز صحة الإنسان [08/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ :



عقد بمحافظة الحديدة اليوم لقاء علمي حول دور الخمائر الطبيعية “البروبيوتيك” في تعزيز صحة الإنسان برئاسة رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد أحمد سهيل .



ناقش اللقاء بحضور رئيس مجموعة إخوان ثابت الحاج عبد الجليل ثابت و كادر طبي من باحثي مركز طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بهيئة مستشفى الثورة وباحثي الماجستير وخبراء الأحياء الدقيقة بمصنع إخوان ثابت، جوانب تعزيز البروبيوتيك في صحة الإنسان واعتماده جزئيا على المواد الغذائية والمشروبات أو غيرها من المواد التي تحتوي على الخمائر الطبيعية.



وتناول عدد من الأخصائيين أنواع الأغذية التي يمكن أن تحتوي على البروبيوتك لتعزيز المناعة وأهمها الحقين ومشتقات الألبان ومنها ما يتم تصنيعه في مصنع إخوان ثابت ودورها في مقاومة الإسهالات المعدية خاصة في ظل إنتشار الاسهالات المائية والكوليرا .



حضر اللقاء نائبا رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبدالله زحيري والدكتور أحمد معجم ومدير عام التموين الطبي بالهيئة الدكتور عادل جبران و مدير عام التمريض بالهيئة الدكتور عبده عبيد وعدد من المختصين في مجموعة إخوان ثابت.



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