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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 10:21:06م
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مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان في تعز
[08/أغسطس/2017] تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين في عمليات للجيش واللجان الشعبية بتعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان في الضباب، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية إستهدف تجمعات للمرتزقة في الصلو وكانت ضربات مسددة.

وأكد المصدر مصرع المرتزق محمد احمد الصماتي الصبيحي وإصابة كل من المرتزق محمد صالح الصماتي والمرتزق موسى هواش الصماتي والمرتزق علي احمد علي الصماتي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا بتعز.
سبأ
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