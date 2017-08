Le président AL-Sammad reçoit le chef de la délégation de l'UE au Yémen [08/أغسطس/2017]





SANA'A, 08 Aout. (SABA) –Le Président du Conseil politique suprême, Saleh al-Sammad a reçu mardi au Palais présidentiel à Sanaa en présence du vice-président du Conseil, le Chef de Délégation de l'UE au Yémen, Antonia Calvo Puerta.



Lors de la réunion, al-Sammad a accueilli du Chef de la mission de l'Union européenne dans notre pays, soulignant aux résultats prometteurs de cette visite et celle des responsables des organisations humanitaires des Nations Unies et le Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les effets négatifs causés par la suspension des ambassades et des missions diplomatiques pour travailler temporairement depuis plus de deux ans à des fins politiques.



Il a souligné l'importance de la contribution de l'Union européenne, les États permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies à devenir positive, constructive et sans pression.



Al-Sammad a confirmé la préparation à la paix et le travail accompli pour cette fin et continuait à traiter sérieusement et de manière responsable avec toute initiative dans le cadre de la paix et des efforts internationaux réels et efficaces.









Il a indiqué aux conséquences désastreux du blocus au terr , à la mer et les souffrances de dizaines de milliers de Yéménites en raison des effets des services de l'aviation arrêté dans les aéroports.



Pour sa part, la responsable aunisienne a confirmé que les pays de l'UE croient en une solution politique et l'absence d'une solution militaire au Yémen et que la situation humanitaire a atteint un haut degré de tragiques qui ont poussé les pays européens à adopter d'un programme tripartite contribue à la réduction de la détérioration de la situation humanitaire et lancer des programmes et initiatives de développement pour maintenir sur la restauration des monuments.





Elle a exprimé une grande satisfaction pour les pays de l'UE pour répondre au permanent du Congrès populaire général et les partisans du mouvement d'Ansar allah avec des initiatives de dialogue, et l'importance de répondre à d'autres parties avec des initiatives de dialogue constructif et efficace pour parvenir à la paix.



Il a souligné l'importance de la réouverture de l'aéroport international de Sana'a, qui préjudicie les intérêts du peuple yéménite et les programmes des organisations internationales et leur travail dans le côté humanitaire, soulignant que font obstacle à l'accès des salaires aux travailleurs augmente la taille de la souffrance humaine et augmente la propagation des épidémies et des maladies au pays.





I T





Saba