الدكتوراة بإمتياز للباحث نايف الغذيفي من جامعة القاهرة [08/أغسطس/2017] القاهرة - سبأ :



حصل الباحث نايف الغذيفي المدرِّس المساعد في كلية التربية بجامعة حجَّة، على درجة الدكتوراة بإمتياز مع مرتبة الشرف، في مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، من كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.



ونال الباحث الدرجة عن رسالته الموسومة بـ"فاعلية برنامج إثرائي قائم على نظرية التعلم الإجتماعي المعرفي في تنمية مهارات التدريس الفعال للغة الإنجليزية لدى الطلبة المعلمين في الجمهورية اليمنية".



وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالجهود التي بذلها الباحث وحرصه على تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة، ومشاركاته في الفعاليات العلمية المختلفة.



تكوَّنت اللجنة من الدكتورة عواطف علي شعير من الكلية، وعضوية الدكتورة أسماء غانم غيث من كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة إيمان محمد عبدالغني من كلية التربية جامعة بنها، وشاركت في الإشراف الدكتورة هبة مصطفى عبدالله من الكلية نفسه.



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