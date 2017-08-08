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مؤسسة التواصل تدشن مشروع دعم المراكز الصحية بالمحويت
[08/أغسطس/2017] المحويت - سبأ :
دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية اليوم مشروع دعم المراكز الصحيه بالمحويت بتقديم أدوية ومحاليل طبية خاصة بالكوليرا للمركز الصحي بالأهجر مديرية شبام كوكبان.
ويتضمن المشروع عدد من الأسرة الطبية وأدوات ومواد نظافة وتعقيم للمركز الصحي، بدعم مؤسسة بازرعه التنموية.
وأوضح مدير المركز الصحي الدكتور حمير الربع أن عدد المستفيدين من خدمات المركز يصل إلى ألف و500 حالة من المناطق المجاوره للمديرية وغيرها.. مشيدا بدعم وتمويل مؤسستي التواصل وبازرعه لهذا المشروع.
ودعا إلى إستمرار تقديم الدعم للمركز ورفده بالأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بمكافحة الكوليرا و المساهمة في تأثيث بعض الأقسام.
فيما أكدا مديرا مؤسستي التواصل وبازرعه المهندس نور الدين الكحلاني وأكرم السقاف، إستمرار تقديم الدعم للمراكز الصحية بالمحافظة وفق الإمكانيات المتاحه لتخفيف معاناة المواطنين.
سبأ