اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الجوية على المدنيين باليمن [08/أغسطس/2017] جنيف - سبأ :



عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها الشديد إزاء نمط الهجمات الجوية الأخيرة، التي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين بمحافظتي صعدة وتعز.



وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن أخر تلك الحوادث قُتل فيها تسعة أفراد من أسرة واحدة وأصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة تتراوح أعمار المصابين ما بين 3 أعوام و80 عاماً.



وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت " كان زملاؤنا في طريقهم إلى قرية محضة الواقعة على أطراف مدينة صعدة، فشاهدوا منزلاً مسوّى تماماً بالأرض بفعل الانفجار، في حين أظهرت حفرة الموضع الذي وقعت فيه الضربة".



وأضاف "وفقاً لما أورده شاهدا عيان، فقد استهدفت ضربة واحدة هذا المنزل في وقت مبكر من صباح يوم 4 آب/أغسطس".



واستنكر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشدة الاتجاه المتمثل في استهداف الأماكن العامة، مثل الأسواق، فضلاً عن المنازل الخاصة.



وقال " إن هذا يتناقض مع المبادئ الأساسية لقانون النزاعات المسلحة، ويجب وضع حد له".. مؤكدا أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا للغاية في هذا النزاع.



ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف إلى ضمان توخي الحرص المتواصل أثناء سير العمليات العسكرية على تفادي المدنيين والأعيان المدنية.



سبأ