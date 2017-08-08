ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 10:14:37م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان في تعز
الدكتوراة بإمتياز للباحث نايف الغذيفي من جامعة القاهرة
العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح (مصحح)
مؤسسة التواصل تدشن مشروع دعم المراكز الصحية بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الجوية على المدنيين باليمن
[08/أغسطس/2017] جنيف - سبأ :

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها الشديد إزاء نمط الهجمات الجوية الأخيرة، التي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين بمحافظتي صعدة وتعز.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن أخر تلك الحوادث قُتل فيها تسعة أفراد من أسرة واحدة وأصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة تتراوح أعمار المصابين ما بين 3 أعوام و80 عاماً.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت " كان زملاؤنا في طريقهم إلى قرية محضة الواقعة على أطراف مدينة صعدة، فشاهدوا منزلاً مسوّى تماماً بالأرض بفعل الانفجار، في حين أظهرت حفرة الموضع الذي وقعت فيه الضربة".

وأضاف "وفقاً لما أورده شاهدا عيان، فقد استهدفت ضربة واحدة هذا المنزل في وقت مبكر من صباح يوم 4 آب/أغسطس".

واستنكر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشدة الاتجاه المتمثل في استهداف الأماكن العامة، مثل الأسواق، فضلاً عن المنازل الخاصة.

وقال " إن هذا يتناقض مع المبادئ الأساسية لقانون النزاعات المسلحة، ويجب وضع حد له".. مؤكدا أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا للغاية في هذا النزاع.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف إلى ضمان توخي الحرص المتواصل أثناء سير العمليات العسكرية على تفادي المدنيين والأعيان المدنية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان في تعز
العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح (مصحح)
مؤسسة التواصل تدشن مشروع دعم المراكز الصحية بالمحويت
أحزاب اللقاء المشترك تؤكد رفضها وإدانتها للتدخل الأمريكي في شبوة
إستهداف تجمعات للجيش السعودي بنجران وقنص جنديين سعوديين بعسير وجيزان
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية الزاهر بالبيضاء
رئيس مجلس النواب يبعث برقية تهنئة إلى نظيره السنغافوري
المجلس الأعلى للطرق يناقش وضع شبكة الطرق والجسور وما تعرضت له من دمار جراء العدوان
جامعة إب تستكمل الترتيبات لإجراء اختبارات المفاضلة غداً
إفراغ ناقلة تحمل أكثر من خمسة آلاف طن من الغاز في الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح (مصحح)
[08/أغسطس/2017]
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الجوية على المدنيين باليمن
[08/أغسطس/2017]
أحزاب اللقاء المشترك تؤكد رفضها وإدانتها للتدخل الأمريكي في شبوة
[08/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بقصف المرتزقة لمناطق سكنية بتعز
[08/أغسطس/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[08/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by