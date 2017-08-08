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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 10:14:37م
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أحزاب اللقاء المشترك تؤكد رفضها وإدانتها للتدخل الأمريكي في شبوة
[08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

أكدت أحزاب اللقاء المشترك رفضها وإدانتها واستنكارها الشديد للتدخل الأمريكي في محافظة شبوة الذي يأتي تحت غطاء مكافحة الإرهاب وملاحقة القاعدة وداعش.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك أن التدخل الأمريكي الأخير في شبوة كشف عن المخطط الحقيقي للغزو والاحتلال والعدوان على اليمن الذي تقوده السعودية والإمارات خدمة لقوى النفوذ العالمي التي تتزعمها أمريكا ذات الأطماع الواسعة في اليمن والمنطقة لبسط النفوذ والسيطرة على حقول النفط والغاز وكل الثروات الوطنية.

وأشادت في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بصمود الشعب اليمني الأسطوري في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن بقيادة السعودية والإمارات بمطية ما يسمى بالشرعية التي ارتمت بحضن العمالة والخيانة واستباحت الأرض اليمنية لقوى الاحتلال والهيمنة.

وحملت أحزاب اللقاء المشترك المنتهية ولايته هادي وما تسمى بالشرعية ومعها الأحزاب المرتمية في أحضان الرياض والمتواطئة بالصمت مسئولية استباحة الأراضي اليمنية من قبل القوات المحتلة بالإضافة إلى مسئولية الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الأمريكية والإماراتية ضد أبناء محافظة شبوة والمحافظات الأخرى التي تقع تحت سيطرت الاحتلال وانتهاكها الصارخ للسيادة الوطنية.

كما أكدت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لأي أنشطة سياسية تخدم العدوان وكذا رفضها واستهجانها لأي صيغ أو تكتلات سياسية ترتبط به أيا كان مصدرها وأينما كانت.. منبهة من خطورة أي حراك أو نشاط أو فعل بغطاء سياسي من شأنه شرعنة الاحتلال في شبوة أو الحديدة أو أي شبر من أرض الوطن.

وفيما أدانت أحزاب اللقاء المشترك المجازر المروعة التي ارتكبها العدوان في صعدة وغيرها من المدن والقرى، فأنها تدعو أبناء الشعب اليمني لمواجهة العدوان ومقاومة الاحتلال.

وأهاب البيان بالهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية إزاء ما يمارسه العدوان من قتل وتدمير للشعب اليمني بشكل عام وما تمارسه قوات الاحتلال الأمريكي والإماراتي بشكل خاص.

سبأ
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