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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 08:50:34م
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إستهداف تجمعات للجيش السعودي بنجران وقنص جنديين سعوديين بعسير وجيزان
[08/أغسطس/2017] نجران - سبأ :

إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وقنص جنديين سعوديين في عسير وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة وتبة الخشبا قبالة منفذ الخضراء بنجران، محققا إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير بنجران، محققة أيضا إصابات مباشرة.

وأكد المصدر أنه تم قنص جندي سعودي خلف رقابة الهنجر بعسير وقنص آخر في رقابة قيس بجيزان.

سبأ
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