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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 08:36:57م
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  رياضة
وحدة رداع يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
[08/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :

فاز فريق وحدة رداع على فريق الحمراء في افتتاح لقاءات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الرابعة في البطولة الكروية على كأس الشهداء بذمار .

بهذه النتيجة انتزع وحدة رداع ثاني البطاقات المؤهلة للدور الربع النهائي ليضرب الفريق موعدا مع متصدر المجموعة الثالثة فريق السكنية عصر الثلاثاء القادم ..فيما غادر الحمراء البطولة من دورها الأول برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد وخسارتين.

وتتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الأخير للجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى الذي سيجمع فريقي عرفان من أمانة العاصمة – أول المغادرين – مع فريق شباب ذو ريدان من دمت، الذي يحتاج للفوز بفارق ستة أهداف ليتمكن من خطف ثاني البطاقات المؤهلة عن فرق المجموعة والتي يتنافس عليها مع فريق الفاروق من إب

إلى ذلك أقرت اللجنة المنظمة للبطولة في اجتماع عقدته اليوم، توجيه لفت نظر لفريق الوحدة من رداع لعدم التزام جمهوره بالمنطقة المحددة له، وحثت الفريق والجمهور المرافق له على الالتزام بلوائح وأنظمة البطولة .


سبأ
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