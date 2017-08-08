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العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح
[08/أغسطس/2017] مأرب - سبأ :

منع تحالف العدوان السعودي الأمريكي قوافل المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من التوجه لإغاثة النازحين بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة عبدالخالق الشريف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان رفض التصريح للشاحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من الوصول للأسر الفقيرة والنازحة بمديرية صرواح وعددها ألفين و 227 أسرة .

وأشار إلى أنه تم منح شاحنات الغذاء العالمي تصريح من قبل الجهات الأمنية المختصة في 31 يوليو الماضي، إلا أن تحالف العدوان يماطل في منح التراخيص اللازمة وهو ما تسبب في حرمان الأسر من المساعدات خشية من تعرض الشاحنات للغارات الجوية.

فيما إستنكر مدير عام مديرية صرواح مرعي العامري رفض تحالف العدوان منح التراخيص لقوافل المساعدات الغذائية ..لافتا إلى أن طيران العدوان يفرض حصار خانق على المديرية، حيث يستهدف الشاحنات والسيارات الداخلة إلى المديرية والخارجة منها.

ودعا العامري المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى التحرك الجاد لتخفيف معاناة النازحين والأسر الفقيرة في مديرية صرواح والتي تتعرض لعشرات الغارات الجوية بشكل شبه يومي وتستهدف منازل ومزارع المواطنين والطرق .


سبأ
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