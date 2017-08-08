ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 08:36:57م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
وحدة رداع يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح
رئيس مجلس النواب يبعث برقية تهنئة إلى نظيره السنغافوري
المجلس الأعلى للطرق يناقش وضع شبكة الطرق والجسور وما تعرضت له من دمار جراء العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
جامعة إب تستكمل الترتيبات لإجراء اختبارات المفاضلة غداً
[08/أغسطس/2017] إب - سبأ :

استكملت نيابة شؤون الطلاب بجامعة إب الترتيبات اللازمة لإجراء اختبارات المفاضلة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالكليات الطبية بالجامعة للعام الجامعي 2017 ـ 2018م التي ستبدأ يوم غد .

واوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور محمد النزيلي أن اختبارات الكليات الطبية ستجري يومي الأربعاء والخميس تليها اختبارات الكليات الأخرى وفق للجدول الزمني ، داعياً الطلاب والطالبات إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط التي وضعتها نيابة شؤون الطلاب بما يضمن إنجاح عملية المفاضلة .


سبأ
  المزيد من (محلي)
العدوان يمنع شاحنات برنامج الغذاء من الوصول للأسر النازحة بصرواح
رئيس مجلس النواب يبعث برقية تهنئة إلى نظيره السنغافوري
المجلس الأعلى للطرق يناقش وضع شبكة الطرق والجسور وما تعرضت له من دمار جراء العدوان
إفراغ ناقلة تحمل أكثر من خمسة آلاف طن من الغاز في الحديدة
غدا مؤتمر صحفي بمرور عام على إغلاق مطار صنعاء الدولي
مناقشة آلية تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد في حجة
رئيس الجمهورية الأسبق يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة اليونيسيف
مناقشة الإتجاهات العامة لإعداد تقريري الأداء الحكومي للربع الثاني والنصف السنوي
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بقصف المرتزقة لمناطق سكنية بتعز
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بقصف المرتزقة لمناطق سكنية بتعز
[08/أغسطس/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[08/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[08/أغسطس/2017]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية
[08/أغسطس/2017]
منظمات حقوقية تناشد مجلس الأمن إيقاف مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
[07/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by