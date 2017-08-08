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جامعة إب تستكمل الترتيبات لإجراء اختبارات المفاضلة غداً
[08/أغسطس/2017] إب - سبأ :
استكملت نيابة شؤون الطلاب بجامعة إب الترتيبات اللازمة لإجراء اختبارات المفاضلة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالكليات الطبية بالجامعة للعام الجامعي 2017 ـ 2018م التي ستبدأ يوم غد .
واوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور محمد النزيلي أن اختبارات الكليات الطبية ستجري يومي الأربعاء والخميس تليها اختبارات الكليات الأخرى وفق للجدول الزمني ، داعياً الطلاب والطالبات إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط التي وضعتها نيابة شؤون الطلاب بما يضمن إنجاح عملية المفاضلة .
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