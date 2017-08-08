إفراغ ناقلة تحمل أكثر من خمسة آلاف طن من الغاز في الحديدة [08/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ :



أفرغت ناقلة تحمل على متنها خمسة آلاف و260 طن من مادة الغاز بميناء الحديدة.



وأوضح مصدر بوزارة النفط والمعادن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الناقلة التي أفرغت حمولتها تم إدخالها عبر القطاع الخاص، بجهود ومتابعة من وزير النفط والمعادن.



وأشار المصدر إلى أن هذه الشحنة ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض أسعار الغاز لتخفيف معاناة المواطنين.



وبين المصدر أن أكثر من 250 مقطورة غاز في طريقها إلى صنعاء وبقية المحافظات .. لافتا إلى أن استيراد شحنات الغاز يأتي بعد أن قامت إدارة الغاز المتواجدة بصافر بتقليص كميات الغاز للمدن الرئيسية ومنع تزويد محطات شركة الغاز في المدن الرئيسية بحصة تمكنها من التدخل والحد من الارتفاعات المستمرة في هذه المادة.



ولفت إلى أن التنسيق مستمر مع رجال الأعمال وتشجيعهم على استيراد الغاز لتغطية الطلب المتزايد والحد من الاحتكار.. مؤكدا أن وزارة النفط تعمل مع الجهات المختصة لتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص في هذا الجانب .



سبأ