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غدا مؤتمر صحفي بمرور عام على إغلاق مطار صنعاء الدولي
[08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
تعقد وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد غدا الساعة الـ 10 صباحا بصنعاء مؤتمرا صحفيا، بمرور عام على إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر سيتناول ما خلفه أغلاق مطار صنعاء من أثار كارثية أدت إلى تدهور وركود في كافة الجوانب ومنها الإنسانية والصحية.
وبين أن المؤتمر الصحفي سيتناول بالإحصائيات والأرقام الأضرار الكارثية التي خلفها العدوان جراء القصف المستمر والحصار الشامل لكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنها إغلاق مطار صنعاء في ظل تجاهل وصمت عربي و دولي مخزي.
سبأ