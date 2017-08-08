محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد في حجة حجة - سبأ:

أكد مدير مكتب مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بحجة العقيد يحيى دهشوش أهمية توعية المواطنين بأهمية حصول أطفالهم على شهادات الميلاد لإثبات هوياتهم والحفاظ على حقوقهم.



وشدد دهشوش في اجتماع عقد اليوم بحضور مدراء فروع المكتب في مديريات حجة- المحابشة - المفتاح – كحلان الشرف – افلح اليمن – عبس – مبين – كحلان عفار على أهمية إنجاح المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد المقرر تدشينها الأسبوع المقبل في المديريات الثمان المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف .



ولفت إلى أن النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من الحملة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2016 حتى 11 يناير 2017م بمديريات أسلم ونجره والجميمة وكعيدنة وبني العوام وقفل شمر،دفع منظمة اليونيسف إلى مواصلة دعم المكتب لتنفيذ المرحلة الثانية من الحملة.



وأوضح مدير مكتب مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن المرحلة الثانية تهدف على مدى عشرة أيام تسجيل ومنح شهائد ميلاد لنحو 24 ألف مولود عبر الفرق التي سيتم تشكيلها لتتولى عملية النزول الميداني إلى المديريات المستهدفة .



وأشاد بجهود قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ممثلة برئيس المصلحة اللواء محمد الزلب ووكيل المصلحة اللواء محمد عبدالعظيم في دعم المكتب وأنشطته للإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للموطنين .



كما ثمن دهشوش الدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسيف لقطاع الأحوال المدنية والسجل المدني.



وكان الاجتماع ناقش الجوانب المتصلة بالاعداد والتنفيذ للحملة ومدى توفر المتطلبات الكفيلة بإنجاحها وتجاوز أي عوائق قد تعترض عمل الفرق الميدانية .

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ